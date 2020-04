Sessiz komedilere saygı

10 Nisan 2020 Cuma, 12:21

Blake Edwards, The Party (1968) filminin başlangıcını şöyle anlatıyor: “Çocukluk dönemim çok kötü geçti. Varlığımı sürdürmenin, sefillikten kurtulmanın çaresini trajedinin içindeki mizahı bularak aştım. Stan ve Ollie’yi, Chaplin’i izlediğimde beni üzen şeyleri unuttum. Onlar da beni derinden etkileyen birşeyler vardı. Bu muhteşem komiklerde, komedyenlerde kurtuluşumu buldum. Hepsi bana slapstick komediyi sevdirdiler, beni güldürdüler. Gülmek dünyadaki en büyük katarsistir. Sessiz komedi türünü hiç unutmadım. Mirisch Şirketi’nde çalışmaya başladım. Onlara Sellers’le birlikte bir sessiz komedi yapmak istiyorum dedim."

Peter Sellers ile Blake Edwards ilk kez The Pink Panter’de (Pembe Panter/1963) birlikte çalıştılar. Ardından A Shot in the Dark (Karanlıkta Bir Çığlık /1964) geldi. Her iki filmde iyi iş yaptı, uluslararası başarıya ulaştı. Fakat Karanlıkta Bir Çığlık’ın çekiminde Sellers ile Edwards’ın arası açılınca Pembe Panter’in üçüncü bölümü rafa kaldırıldı. Peter Sellers “Bir daha Blake’le çalışmayacağım, Hollywood’a tekrar dönmeyeceğim” diyerek Hollywood’u terketti. Edwards komik bir karakterle ilgili bir film yapmak istiyordu. Bu sakar, beceriksiz karakter yanlışlıkla bir Hollywood partisine davet ediliyor ve bu partiyi karıştırıyordu. Sessiz sinema dönemine saygıda bulunan The Party’nin senaryosu 63 sayfaydı. Senaryoyu Blake Edwards, Tom Waldman ve Frank Waldman yazmıştı. Senaryonun kısa oluşu fimde bol bol doğaçlama oyunculuk olacak demekti.

Hollywood’a şansını denemeye gelen Hintli oyuncu Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers) dönem filminde ortalığı birbirine katınca setten kovulur. Yanlışlıkla filmin yapımcısı General Fred Cuttelbrack (J.Edward McKinley) ile karısı Alice’in (Fay McKenzie) partisine davet edilir. Partiye ünlü oyuncular, yapımcılar, meclis üyeleri gibi seçkin bir grup katılır. Partideki herkes Hrundi’yi garipser. Bu adam kimdir, kimin davetlisidir ? Her karakteri birer birer yakından tanımaya başlarız.

Ev sahibi yapımcı Fred Cuttelbrack, sürekli puro içen, dostlarına kendi deyimiyle Castro evvelinden kalan puroları ikram eden, etrafı kayıtsız gözlerle izleyen, karısı ‘Ruslar her an gelebilir’ deyince ‘Ruslar mı ?’ diyen, ‘Danscılar canım’ yanıtını alınca rahatlayan bir tiptir. Edwards burada Soğuk Savaş’a gönderme yapar. İçki servisi yaparken sürekli içki içen sarhoş garson rolünde Steven Manken olağanüstüdür. Fransız oyuncu Michele Monet’yi (Claudine Longet) yapımcı Cuttelbrack’la tanıştırmaya çalışan üç kağıtçı, kadın avcısi Divot (Gavin MacLeod) Hollywood’un fırsatçı kirli yüzüdür. Büyük hayranı olduğu yıldız ‘Wyoming Bill’ Kelso (Denny Miller) ile tanışan Hrundi çok mutlu olur.

Tek mekanda geçen komedinin diyalogları, mekan tasarımları, zamanlaması çok başarılıdır. Birdie Num Num, yemek ve tuvalet sahneleri, köpük banyosu bölümü filmin ana sahneleridir. Blake Edwards zamanlamayı denetlemek ve çekilen sahneleri anında görmek görmek için ana kameranın yanına video kamerası monte ettirmiştir. Blake Edwards’ın sessiz sinema dönemindeki slapstick komedilere (fiziksel komedi, oyuncuların abartılı, mantık dışı hareketler yaptığı komedi türü) saygı niteliğindeki The Party’sini mutlaka izleyin. Filmin başarısı zamanlamadan, ayrıntılardan, yetkin oyuncu kadrosundan ve elbette Blake Edwards’ın usta yönetiminden kaynaklanıyor. Bu zor süreçte The Party size çok iyi gelecek.

The Party (Tatlı Budala) Yönetmen: Blake Edwards /Senaryo: Blake Edwards, Ton Waldman, Frank Waldman /Görüntü: Lucien Ballard /Müzik : Henry Mancini/ Yapım tasarımı: Fernando Carrere/ Oyuncular: Peter Sellers, Claudine Longet, Steven Manken, J. Edward McKinley, Gavin McLeod, Denny Miller, Fay McKenzie, Corinne Cole, Danielle De Metz, Marge Champion/ 1968 yapımı.