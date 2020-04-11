Sessiz sedasız bir maskeli ihale daha!

11 Nisan 2020 Cumartesi, 09:47

2021'DE AÇILACAK

Koronavirüs salgınıyla mücadele günlerinde tepki çeken Kanal İstanbul ve Rize Güneysu ihalelerinin ardından bir maskeli ihale de dün Ankara’da yapıldı. Ankara’da yapımı yılan hikayesine dönen ve 17 yıldır bitmeyen Keçiören Cumhuriyet Kulesi için yapılan ihalede, görevliler ile firma temsilcilerinin maske ve eldiven taktığı görüldü. 9 firmanın katıldığı ihalede teklifler alındı.

“70 MİLYON DAHA ÖDENECEK”

Sözcü’den Deniz Ayhan’nın haberine göre, bugüne kadar 27 milyon lira harcanan ve yıkılması için 20 milyon lira gereken kule için yapıma devam kararı alınmıştı. Şimdi 70 milyon lira daha ödenecek ve kule 100 milyon liraya mal olacak.

AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kulemizin açılışını 2021 yılında yapacağız. Yüksekliği de 30 metre daha artarak 145 metre olacak'” dedi.

Kule tamamlandığında bir cam fanus içinde döner restoran, çocuklar için uzay terası, nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler ve spor merkezi olacak.

Hindistan'daki Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan kulenin içinde Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan heykeller de bulunacak.

TEMELİNİ GÖKÇEK ATMIŞTI

Kulenin temeli 17 yıl önce Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından atıldı. Ancak imar planına aykırı olduğu ve mania hattını engellediği gerekçesiyle dava açıldı.

Mahkeme kulenin ruhsatını iptal etti. Danıştay da bu kararı onaylayınca kulenin yıkılması gündeme geldi. Ancak önceki Başkan Mustafa Tuna konuyu referandumla Keçiörenlilere sordu ve halkın yüzde 76'sı kulenin yapılmasını istedi.