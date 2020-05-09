Sevda Noyan, Barış Atay'ı da tehdit etmiş!

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:58

Ülke TV'de Esra Elönü'nın programında ölüm tehditleri savuran yazar Sevda Noyan'ın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'ı da tehdit ettiği ortaya çıktı.

Ülke TV'de Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün sunduğu televizyon programında bir ölüm listesi hazırladığını ve ailesinin en az 50 kişiyi öldürmeye hazır olduğunu söylemişti. Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır." demişti.Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözleri üzerine; "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

Sevda Noyan 20 Kasım 2019 tarihinde Barış Atay'ın Gezi Parkı Direnişi ile ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasını alıntılayarak "Gezi de sessiz kalanları mumla ararsınız" yazdığı ortaya çıktı.

Noyan'ın Gezi Parkı Direnişi üzerinden TİP Milletvekili Barış Atay'ı tehdit ettiği mesajı şöyle: "Sizlerde gezi de sessiz kalanları mumla ararsınız bunu iyi bilin zaten 15 temmuzun öfkesi hala burnumuzda yazık olur hepinize"