Sevda Noyan’dan bir skandal daha: 10 Kasım’da Atatürk’e hakaret
Katıldığı programda ölüm listesi olduğunu açıklayan Sevda Noyan’ın 10 Kasım’da Atatürk’e hakaret ettiği ortaya çıktı.
Ülke TV’de yayınlanan programda ‘ölüm listesi’ açıklayan Sevda Noyan’ın ‘FETÖ sevdası’ gündeme gelmişti. Noyan’ın 2013 yılında Atatürk’e hakaret ettiği sözler ortaya çıktı.
Noyan’ın ‘ölüm listesi’ açıklaması sonrasında başlayan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Sevda Noyan’ın 15-25 Aralık sonrasında dahi Fethullah Gülen’e övgülerde bulunması gözlerden kaçmazken, 2013 yılında yazdığı bir başka yazı ortaya çıktı.
2014 yılında Fethullah Gülen için “Niyetimiz ahiret birlikteliği” diyen Sevda Noyan, 10 Kasım 2013 tarihinde sosyal medya hesabından Atatürk’ü hedef alan bir paylaşımda bulunuyor.
Noyan’ın paylaşımı:
“Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere, ibretle bakma günü. Bugün, hep o gün…”
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