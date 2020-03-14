Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi, Meclis'te gündem oldu
Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia’nın, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun olarak görüldüğü İtalya’dan Türkiye’ye gelmesi ve ‘14 günlük karantina kuralına uymaması TBMM’de de gündem oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal TBMM'de yaptığı açıklamada, “Şubaşı'nın sevgilisi İtalya’dan direkt uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi. 14 günlük karantina kuralına da uymadı'' dedi ve şunları söyledi:
"İstanbul'da gezip tozuyor. Kim bilir daha kaç kişi Guido Senia taktiğiyle Türkiye'ye giriş yaptı.
"Salgından etkilenmemek için her türlü tedbiri, kuralı tavizsiz uygulamak zorundayız.
"Risk bölgelerinden uçuş yasağı nedeniyle üçüncü ülkeleri kullanarak Türkiye'ye giriş yapanlara karşı da uyanık olmalıyız. Kimseye ayrıcalık tanınmamalıdır. Kural herkes için geçerli olmalıdır."
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul aktarmalı uçuşlara da dikkat çeken Tanal, “İstanbul'da inip aktarmalı uçuş saatini bekleyen yolcular da Koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı kontrolden geçirilmeli. Bu yolcular aktarma saatine kadar havalimanında vakit geçirecek, dolaşacak, temas kuracak. Bu kişilerin virüs taşıması ihtimal dahilindedir. 3 Mart’ta İstanbul aktarmalı Tiran’dan Washington’a giden bir ABD vatandaşında Koronavirüs tespit edildi” dedi.
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