Seyrantepe’de kaza: 2 yaralı
Seyrantepe’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TEM Karayolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde plakası
öğrenilemeyen V.K'nin kullandığı araç, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş
yolda sürat yaparken Ü.E'nin kullandığı 34 EA 4512 engelli plakalı araca
arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
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