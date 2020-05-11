Sezon bitti, ligler tescil!
Türkiye Voleybol Federasyonu son kararını verdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu liglerle ilgili kararını verdi.
Akif Üstündağ başkanlığında toplanan TBV, ligleri tescil etti. Kadınlar ve erkekler liglerinde maçlar yapılmayacak.
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: "Play-off oynamadığımız için şampiyon
ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik" dedi.
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