Sezon bitti, ligler tescil!

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:39

Türkiye Voleybol Federasyonu liglerle ilgili kararını verdi.



Akif Üstündağ başkanlığında toplanan TBV, ligleri tescil etti. Kadınlar ve erkekler liglerinde maçlar yapılmayacak.

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: "Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik" dedi.

