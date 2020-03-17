SGK, Bağ-Kur primleri ertelensin, vergi askıya alınsın

17 Mart 2020 Salı, 13:18

Türkiye'nin dört bir yanındaki esnaf birlikleri kororonavirüs nedeniyle birçok meslekte işlerin durma noktasına geldiğini vurguladı. Kafe, kırathane, kantin ve okul servisi işletmecileri için acil önlem isteyen esnaflara göre, SGK primi ödemeleri ile vergi ve kredilerin geri ödenmesi ertelenmeli. Su, doğalgaz ve elektrik dahil borçlar ötelenmeli ve esnafa 6 ay geri ödemesiz faizsiz kredi sağlanmalı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu hafta bir ekonomi teşvik paketinin devreye alınacağını aktardı. Hükümetin paketinde esnafa teşvik gelir mi bilinmez ama, bu süreçte esnaf birliklerinin taleplerini derledik:

* Faaliyetine ara verilen kırathane, kafe, bar, diskotek, okul, üniversite ve belirli bir süre için kapatılan çeşitli işyerlerinden dolayı birçok esnaf ve sanatkar mağdur. Buralarda çalıştırılan binlerce emekçi ise zorda. Buraların ticari faaliyetlerini yerine getirememeleri alacak borç ilişkisinde ciddi sorun yaratacak.

* Bu durum adeta bir domino etkisi yaratacak ve başka olumsuzluklara da yol açacak. Bu sorunlara devlet tarafından proaktif bir yaklaşım sergilenerek Acil Ekonomik Önlem ve Destek Paketi açıklanması gerekiyor.

* Özellikle toplu taşıma faaliyetlerini ifa eden okul servis aracı işletmecisi, kantin işletmecisi gibi esnaflarımız başta olmak üzere minibüs, pastane, lokanta ve umuma açık olan işletmelerimizin işleri bir hayli azaldı.

SGK PRİMİ ERTELENSİN

* Bu bağlamda esnaflarımızın kullanmış olduğu kredilerin geri ödemeleri, vergi, Bağ - Kur ve SGK primi ödemelerinin belli bir takvime ötelenmesi gerekiyor.

* Mart ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin ödeme ve sürelerinin uzatılması büyük önem arz etmektedir.

SU, ELEKTRİK, DOĞALGAZ FATURALARI ÖTELENSİN

* Virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar elektrik, su, doğal gaz dahil olmak üzere esnaflarımızın kullandıkları kredi borçları ertelenmeli, esnaf ve sanatkarlarımıza en az 6 ay geri ödemesiz faizsiz krediler verilmeli.

* İki aydan fazla Bağ-Kur prim borcu olan esnafımız muayene olup ilacını maalesef alamıyor. Prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin yıl sonuna kadar ilaç alabilmesinin önü açılmalı, prim borcu olan esnafımızın ilaç ihtiyacı karşılanmalıdır.

* Her türlü virüse karşı alınması gereken tedbirlerden biri de vatandaşlarımızın ilaca ulaşılabilirliğinin önünün açılması olacaktır.

FAHİŞ ZAM YAPANLAR ŞİKAYET EDLSİN

* Virüsün yayılmasını önlemek için okulların tatil edilmesinin yanı sıra, toplu kullanım alanlarının da dezenfekte edilmesi hayati önem taşıdığından dezenfektan, eldiven, maske gibi malzemelerin dağıtımı yapılarak, esnafların kendi iş yerlerini dezenfekte etmeleri sağlanmalı.

* Bugün kolonya fiyatları yüzde 300-400 artırılarak fahiş fiyatta satılıyor. Bunları yapanları BİMER ve 189'a şikayet edin.