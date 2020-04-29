Şiddet uygulayan abiye karşı yardım çığlığı: 'Ölmeden sesimizi duyun'

29 Nisan 2020 Çarşamba, 20:32

Ankara Sincan’da oturan Ş.Ç. annesi ve kız kardeşini darp etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü, annesi ve kız kardeşini darp eden Ş. Ç.’nin yakalandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Serbest kalan Ş.Ç. hakkında annesi ve kardeşinden uzaklaştırma kararı verildi. Kardeşi ise “Can güvenliğimiz yok ve bizi ölümle tehdit ediyor. Sesimizi ölmeden duyun” diye çağrıda bulundu.

Ş.Ç.’nin serbest kalmasına tepki gösteren kız kardeşi sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

“Dün aksam Abim Şükrü can tarafından annem ve ben şiddet gördük. daha önce de birçok kez fiziki şiddete maruz kaldık. Hastaneden rapor alıp karakola gittik, abimin daha önce de sabıkasının olmasına rağmen sadece uzaklaştırma kararı alındı. Can güvenliğimiz yok ve bizi ölümle tehdit ediyor. Sesimizi ölmeden duyun."