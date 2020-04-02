Sigorta şirketleri duyurdu: Özel sağlık sigortaları koronavirüs tedavisini karşılayacak
Koronavirüsü 'pandemi' ilan edildiği için özel sağlık sigortası kapsamına girmiyordu. Acıbadem, Aillianz ve Maphre Sigorta yaptıkları poliçe değişiklikleri ile koronavirüsü poliçelere dahil ettiklerini açıkladı. Mapfre Sigorta'dan müşterilerine gönderilen mesajda, “Salgın süresince mevcut poliçe teminat, network ve limitleri dahilinde jest uygulaması olarak ödeyeceğimizi belirtmek isteriz” denildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart tarihinde yayınlanan kılavuza göre özel ve kamu hastanesi kavramı kaldırıldı. Buna göre bakanlığın ‘pandemi hastanesi' ilan ettiği tüm hastaneler ‘test, acil servis ve yoğun bakım' hizmetlerini ücretsiz yapmak zorunda. Bunların dışında kalan koronavirüs tedavileri ise özel hastanelerde ücretlendiriliyor. Salgın hastalıklar poliçe dışında tutulduğu için özel sağlık sigortalarında devreye girmiyorddu.
Sözcü’de yer alan habere göre, son gelişmeleri yeniden değerlendiren üç sigorta şirketi Acıbadem, Allianz ve Maphre Sigorta poliçe kapsamında değişikliğe giderek müşterilerini mağdur etmeyeceklerini açıkladı.
Mapfre Sigorta'dan müşterilerine gönderilen mesajda, “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde, Covid-19 tedavisi ile sınırlı olmak üzere, ortaya çıkacak fark ücretleri ve tedavi giderlerini istisnai olarak ilgili salgın süresince mevcut poliçe teminat, network ve limitleri dahilinde jest uygulaması olarak ödeyeceğimizi belirtmek isteriz” denildi.
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