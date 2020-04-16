Şilili yazar Luis Sepúlveda koronavirüs kurbanı

16 Nisan 2020 Perşembe, 13:42

Latin Amerika edebiyatının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Şilili yazar Luis Sepúlveda mart ayı başından bu yana koronavirüs tedavisi görüyordu. Eserleri 60’ın üzerinde dile çevrilen Sepúlveda İspanya’nın Oviedo kentinde hayata gözlerini yumdu.

POLİTİKAYLA İÇ İÇE YAŞADI

1949 yılında Şili’nin Ovalle kentinde dünyaya gelen Sepúlveda Şili Komünist Partisi üyesi olan babasının izinden giderek sosyalist düşünceyi genç yaşta benimsedi ve öğrenci lideri olarak çok sayıda eyleme katıldı. Salvador Allende yönetiminin kültür işleriyle de uğraşan Sepúlveda 1973’teki darbenin ardından hapse atıldı ve Uluslararası Af Örgütü’nün çabaları sonucu 2,5 yıl sonra çıkarak ev hapsine kondu. Kaçmayı başaran Sepúlveda daha sonra yeniden tutuklandı ve 20 yıla mahkum oldu. hayatı hapislerde ve sürgünlerde geçen yazar 1977’de Şili’yi terk etti İsveç’e gitti.



1979 yılında Simon Bolivar’ın kurduğu Uluslararası Tugay’a katılarak Nikaragua davasını destekledi ve devrimin ardından gazeteci olarak çalışmaya başladı. 1982’de Greenpeace’e katılan yazar 1987’ye kadar çevreci örgütün aktif bir üyesiydi.



1969’dan itibaren kitaplar yazmaya başlayan Luis Sepúlveda 1988’de “Aşk Romanları Okuyan İhtiyar” adlı eseriyle Tigre Juan adına verilen prestijli edebiyat ödülünü kazandı.



Sepúlveda’nın dilimize çevrilen “Martıya Uçmayı Öğreten Kedi”, “Aşk Romanları Okuyan İhtiyar”, “Mutluluğa Dair Bir Düşünce” ile “Miks, Maks ve Meks’in Öyküsü” kitapları Can Yayınları tarafından yayımlandı.





