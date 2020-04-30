Simone de Beauvoir’ın hiç yayınlanmamış kitabı basılacak

30 Nisan 2020 Perşembe, 12:26

Fransız yazar ve feminist Simone de Beauvoir’ın “Les Inséparables” (Ayrılmazlar) adlı romanı yazıldığı yıllarda fazlasıyla samimi ve mahrem bulunmuş, bu yüzden de basılmamıştı. Romanın ilk kez bu yıl içinde basılarak okurla buluşacağı duyuruldu.

“Les Inséparables” yazarın genç kızlığında Elisabeth “Zaza” Lacoin ile yaşadığı tutkulu ve trajik arkadaşlığı anlatıyor. The Guardian’ın haberine göre “The Second Sex” (İkinci Cinsiyet) adlı feminist klasiğinin yazarı Beavoir’ın 1954’te kaleme aldığı kitapta arkadaşlıklarının Andrée'nin (ya da Zaza) okulda Sylvie (ya da Simone) ile aynı sınıfa katılmasıyla başladığı anlatılıyor.

Edebiyat ajansı 2 Seas’in açıklamasına göre “Sylvie yeni sınıf arkadaşından hemen etkilenir. Ona hayranlık duyar, onu yüceltir ve her şeyi onun sevgisini kazanmak için yapmaya başlar. Kısa sürede ayrılmaz olurlar, ta ki lise başlayıp da Andrée trajik bir biçimde ölene dek.”



KIZI ROMANI ARŞİVDE BULDU



Ajansa göre roman yazıldığı yıllarda fazla mahrem bulunmuş ve yazar yaşarken basılması uygun görülmemişti. yakın bir zaman önce yazarın kızı Sylvie Le Bon-de Beauvoir arşivi karıştırırken romanı buldu ve baskı için bir önsöz kaleme aldı.



Fransa’da Editions de L’Herne tarafından ekim ayında, İngiltere’de ise Vintage tarafından yıl sonuna doğru basılacak olan romanın yayıncısı öykünün merkezinde “20. yüzyıl Paris’inde bir kadının iffetli, adanmış, itaatkar ve genç yaşından itibaren ilgi ve tutkularını bir kenara itmekle mükellef olması gerektiğine dair konvansiyonel görüşlerle savaşan iki genç kadının arkadaşlığı” var. Beauvoir’ın gerçek hayatta Zaza ile yaşadıklarının onun kimliğinin oluşmasında ne denli etkili olduğu, öte yandan Zaza’nın, Simone’un aksine, asla zincirlerini kırarmış olduğu da yine Vintage tarafından vurgulanan bir başka husus.



Kızı Sylvie ise romanın basılmasına dair şunları ekliyor: “Annem hoşnut olmadığı yazılarını yok etmişti. Bunu ise sakladı, yakmadı. Yazdıkları için bana ‘Sen nasıl uygun görürsen öyle yap’ demişti.”





