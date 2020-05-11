Simülasyon bisiklet ile antrenmana devam

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 15:12

Bursa'da, 2018 yılında otomobilin çarpması sonucunda iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (35), protez bacaklarıyla evine kurduğu simülasyon bisiklet ile antrenmanlarına devam ediyor.

2018 yılı temmuz ayında Bursa’da bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında bekleyen İnegöllü Barış Asa´ya, otomobil çarptı. Kazanın ardından iki bacağını diz altından kaybeden genç sporcuya protez bacak takıldı. Protez bacaklarına alışmak için 3 aylık adaptasyon süreci geçiren Asa, daha sonra fiziksel olarak kendini güçlendirerek bisiklet sürmek için antrenmanlara başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde çalışan Barış Asa, odasına kurduğu simülasyon bisiklet ile antrenmanlarına devam ediyor.

Bisikletçi Asa, en büyük hedefinin Türkiye’yi Paralimpik Olimpiyatlar'da temsil etmek olduğunu belirterek, enerji metodunun hiç değişmediğinin söyledi. Asa, “2018 yılında araç dışı bir trafik kazası geçirdim. Bunun sonucunda iki ayağımı diz altından kaybettim. Fakat bisiklet sporuna olan enerji metodum hiç değişmedi. Artık hedeflerim daha büyük. Ülkemi paralimpik oyunlarda temsil etmek en büyük hayalim haline geldi. Ülkemiz koronavirüs endişesi ile zor günler geçiriyor. Bu süreçte de evimizde kalıp, sağlıklı kalmalıyız. Bunun için hareket etmeye lütfen devam edin” diye konuştu.