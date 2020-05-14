Sinem Güven'in kızı kanseri atlattı

14 Mayıs 2020 Perşembe, 09:28

Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken objektiflere takılan Sinem Güven, kızının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Güven, kızının saçlarının uzadığını ve eğitimine devam ettiğini söyledi.

Sinem Güven önceki gün Nişantaşı'ndaki bir hastanede objektiflere yansıdı. Corona virüs salgını ile ilgili normalleşme sürecinde çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Güven, yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören kızının sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Eski manken, "Şimdi birçok yer açıldı, tedbiri elden bırakmamak lazım. Bence süreci başarılı yönetiyoruz, Avrupa ülkelerine göre başarılıyız. Sağlık Bakanlığımız iyi, ancak iş biz vatandaşlara düşüyor. Bu bir tek kendinle alakalı bir şey değil, herkesin dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu.

"KIZIMIN DURUMU ÇOK İYİ"

Güven, iki yıldır kanser tedavisi gören kızı Defne'nin hastalığı atlattığını ve sadece bir hap kullandığını anlatıp, "Kızımın durumu çok iyi maşallah. Her şey yolunda; ilaç tedavisi devam ediyor. Sadece hap kullanıyor ama o hap bir aya bitecek inşallah.

Okuluna devam ediyor, saçları da uzuyor, Allah tüm çocuklara, herkese şifa versin" dedi.

Sinem Güven, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berent Akdemir ile ilişkilerinin devam ettiğini sözlerine eklerken, evlilikle ilgili soruya "İlişkimiz keyifli devam ediyor ancak evliliği düşünmüyoruz" cevabını verdi.