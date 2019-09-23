Netflix’in Türkiye’deki ilk belirgin ‘sansürlü’ içeriği film fragmanı oldu

Web Tekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; "El Camino: A Breaking Bad Movie" isimli film için tanıtım fragmanı hazırlayan Netflix, filmin Türkiye için oluşturulan fragmanında sigarayı göstermiyor.

Yaklaşık iki ay önce Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelikle RTÜK'e, çevrimiçi dizi ve film platformlarını denetleme yetkisi getirildi. Bu yönetmelik kapsamında RTÜK'e, çevrimiçi dizi ve film platformlarında yer alan içeriklere müdahale hakkı tanındı. Ayrıca yönetmelik kapsamında çevrimiçi dizi ve film platformlarına RTÜK'ten lisans alma zorunluluğu da getirildi.

Yönetmeliğin ortaya çıkmaya birlikte ise kamuoyu, bu duruma büyük tepki gösterdi. Hatta Webtekno'nun düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre mevcut Netflix kullanıcılarının yüzde 80 kadarı, RTÜK denetimi sonrasında Netflix üyeliğini sileceğini söyledi.

Ancak tüm tartışmaların gölgesinde yönetmelik, eylül ayı itibarıyla hayatımıza girmiş oldu.

Şu sıralardaysa Netflix'in Türkiye için ilk sansür uygulaması başlamış gibi görünüyor. Bunun nedeniyse sinemaseverlerin uzun zamandır bekledikleri ve bir dönemin efsaneleşmiş dizilerinden bir tanesi olan Breaking Bad'in devamı niteliğinde olan "El Camino: A Breaking Bad Movie" filminin fragmanı. Öyle ki Netflix, bu filmin fragmanı için iki farklı fragman hazırlamış durumda. İki fragman birbirinden tam anlamıyla farklı olmasa da, Türkiye için hazırlanan fragmanda ilginç bir detay yer alıyor.

Bu kısa fragmanlar, ilk bakışta aynıymış gibi görünüyor olabilir. Ancak tanıtım videolarının 26. saniyesinde yer alan ince bir fark, Netflix'in Türkiye için uyguladığı sansürü gözler önüne seriyor.

El Camino: A Breaking Bad Movie için hazırlanan global fragman

Netflix'in Türkiye için hazırlamış olduğu fragman



Yukarıdaki fotoğrafta da açıkça görülebileceği gibi sol tarafta yer alan global fragmandaki sigara, Türkiye'deki fragmanda bulunmuyor. Bu da Netflix'in, Türkiye'deki sansür uygulamasını başlatmış olduğunun bir göstergesi.