Singapur seferini yapan THY mürettebatı gözetim altına alındı

05 Mart 2020 Perşembe, 15:04

İstanbul’dan Singapur’a 3 Mart’ta uçan Türk Hava Yolları’nın TK54 numaralı uçağında bir yolcuda koronavirüsü (Covid-19) tespit edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, uçak mürettabtının 14 gün boyunda tedbiren gözetim altında tutulacağını açıkladı. Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, virüs tanısı konulan kişinin Fransız vatandaşı olduğunu söyledi. Koca yaptığı açıklamada, “Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır” dedi.



