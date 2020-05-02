Sınırda mahsur kalan TIR şoförleri isyan etti: Biz insan değil miyiz?

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:59

Türkiye'den Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerine yük taşıyan TIR şoförleri bir aydan uzun süredir Türkiye-İran sınırındaki tampon bölgede bekletiliyor. Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyen şoförler, çok zor durumda olduklarını belirterek, çeteler tarafından yükleri ve çadırlarının çalındığını öne sürdüler.

"KADERİMİZE TERK EDİLDİK"

Sözcü'nün ulaştığı şoförler, silahlı gruplar nedeniyle can ve mal güvenliklerinin kalmadığını bildirdi. Şoförler şunları anlattı:

“Beslenme, barınma, tuvalet, banyo gibi insani ihtiyaçlarımızı karşılayamaz durumdayız. Koronavirüs salgını nedeniyle sağlığımız da tehdit altında. Hırsızlık olayları nedeniyle de ciddi güvenlik riskiyle de karşı karşıyayız. Türkiye'den yurt dışına yük götürmüştük. Ordaki işlerin uzaması nedeniyle yaklaşık 2 aydır ülkemizden, evlerimizden uzaktayız. Bunun son bir ayı Türkiye-İran sınırındaki tampon bölgede kaderimize terk edilmiş vaziyette geçiyor. TIR şoförlerinin ülkeye girişleri için gerekli adımlar neden atılmıyor? Mağduriyetlerimiz daha ne kadar sürecek? Hiçbir yetkiliden bilgi alamıyoruz.”

“GİRİŞ YASAK”

Türkiye'den, Azerbaycan ve bazı Orta Asya ülkelerine yük götüren ve çoğunluğunu Hataylı sürücülerin oluşturduğu TIR Şoförleri, Azerbaycan kapısı kapanınca İran'a geçti.

Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısının da kapatılması nedeniyle ülkeye giriş yapamayan TIR şoförleri, bir ay önce sınır kapısına gelip ara bölgede, yol üzerinde beklemeye başladılar.

Türk yetkililerin, “Türkiye'ye girişler yasak” dediklerini, konunun Ticaret Bakanlığı'nı ilgilendirdiğini kendilerine söylendiğini beliren sürücüler, ulaştıkları Ticaret Bakanlığı yetkililerinden de “Bizimle ilgisi yok. Valilik kararı” dediklerini aktardılar.

CHP'Lİ VEKİL OKTAY'A SORDU

TIR'larında bulunan yüklerin önemli bir bölümünün bozulduğunu, bir kısmının ise çekteler tarafından çalındığını, can güvenliklerinin de bulunmadığını aktaran şoförler, kendilerine sahip çıkılması için Hatay CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur'a ulaştılar.

Sürücülerin çok zor durumda olduğunu belirten Güzelmansur, girişimlerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

* 300'den fazla TIR şoförümüzün aç, susuz, hijyenden uzak, can ve mal güvenlikleri tehlike altında olmak üzere Türkiye-İran sınırındaki tampon bölgede bekletilmesinin ve ülkemize giriş izni verilmemesinin gerekçesi nedir?

* Söz konusu vatandaşlarımızın, karantina ve diğer koşulları sağlanarak, Türkiye'ye girmeleri ve ailelerine kavuşmaları ne zaman sağlanacaktır?

* Bu mağduriyetin çözümü için bugüne kadar hangi adımlar atılmış, ne tür çalışmalar yapılmıştır?

Zor durumda olan şoförler adına konuşan, Mustafa B., “İran, askerleri ‘kapı açık gidebilirsiniz' diyor. Ama Türkiye bizi almıyor. Gıda, sebze yüklü araçlarımızdaki ürünlerin bir kısmı bozuldu. Türk vatandaşlarının ülkemize alınmaması hepimizi üzüyor. İnanın çok zor durumdayız. Birileri de bizim sesimizi duysun ve bizi bir an önce ailelerimize kavuştursun” dedi.