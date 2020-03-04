Sınırda sıcak gelişme! Türk polisi, Yunanistan askerine gaz bombasıyla karşılık verdi
Yunanistan askerleri tampon bölgede bekleyen mültecilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba ile saldırdı. Olaylara seyirci kalamayan Türk Polisi, Yunanistan askerine karşılık verdi.
Edirne'de Pazarkule Kara Hudut Kapısında bulunan Türk polisleri; Pazarkule-Kastanies tampon bölgesine girerek Yunanistan askerine gaz bombası attı. Suriyeli mülteciler, Türk polisinin karşı atışını büyük bir sevinçle karşıladı. Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan ve İsmail Bayraktar'ın özel haberinde büyük bir kargaşanın yaşandığı gözleniyor.
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