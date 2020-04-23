Sinop'ta üç ilçeye uygulanan seyahat yasağı uzatıldı
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç ilçeye seyahat yasağı 14 gün daha uzatıldı.
Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç ilçeye seyahat yasağı 14 gün daha uzatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce alınan karar gereği kentte ilçeler arası seyahat yasağı başlatıldığı hatırlatıldı.
Yasağın süresinin dolmasının ardından Kurulun yeni bir değerlendirmede bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerine yönelik seyahat yasağı 14 gün daha uzatılmıştır. Diğer ilçelerle ilgili yasak kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca ticari araçlar, kamu çalışanları ile farklı ilçelerde iş yeri hizmeti veren kişilerin belgelemeleri şartıyla yasak kapması dışında bulundukları kaydedildi.
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