Siparişler ertelendi Vestel üretime ara veriyor

26 Mart 2020 Perşembe, 10:42

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vermeye hazırlanıyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden şirket ve en büyük pazarı olan Avrupa'dan gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle bu kararı aldı. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa'nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.''