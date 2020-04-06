Şirketler parolaları terk etmek üzere çalışmalara başladı
Parolaları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bazı şirketler çalışmalara başladı.
Parolaların kullanımdan kalkacağına ilişkin iddialar konuşulmaya devam ediyor. Parola yöneticileri, önlem alma amacıyla parola unutma ve güvensiz parola sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler almıştı. Yeni bir gelişme olarak uzmanlara göre şirketler, parolaları terk etmek üzere çalışmalara başladı.
Amerika’da güvenlik şirketi olan Okta’nın ürün başkan yardımcısı olan Joe Diamond'a göre şirketler, parolaların yönetiminden kaynaklanacak sorun ve tehlikeleri artık düşünmek istemiyorlar. Diamond'a göre şu anki trend, parolaların bizzat kendisinin bir sorun olduğu anlayışı ve bundan dolayı kuruluşlar, parola yönetiminin karmaşık yapısından tamamen kurtulmak istiyorlar.
Güvenlik şirketine göre erişim yönetiminin geleceğinde tekli oturum açma (SSO) çözümleri yer alacak. Bu çözümler, parmak izi veya yüz tanımayla oturum açmaya izin veriyor ve parola kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Firma, her yıl düzenlediği konferansını koronavirüs salgını nedeniyle iptal etse de, çevrimiçi bir etkinlik düzenleyerek ürün paketindeki güncellemeleri tanıttı. Bu kapsamda ortaya çıkan Okta FastPass, tüm cihazlarınızda parolasız oturum açmayı kullanmanızı sağlıyor. Yönetimli ve yönetimsiz sistemlerde kullanılabilen bu çözüm, özellikle kuruluşlarda kötü parolalardan dolayı oluşan riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
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