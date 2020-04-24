Şirketlerin borcu artıyor, notları düşüyor

24 Nisan 2020 Cuma, 16:39

Moody’s yatırımcı servisi raporuna göre, Piyasalardaki oynaklık ve keskin düşüş birçok şirketin yatırım notlarında önemli değişiklere neden oldu. Yatırım yapılabilir sınırında muhtemel düşüş grubundaki şirketlerin sayısı 43’ten 76’ya çıktı, yatırım yapılabilir sınırının öbür tarafındaki muhtemel yükselişteki şirketlerin sayısı ise 27’den 20’ye düştü.

BloombergHT'de yer alan habere göre, muhtemel düşüştekilerin 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyleyen Moody’s ekonomistleri, bu gruptaki şirketlerin toplam borç yükünün ise ilk çeyrek itibariyle 593 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Bu rakam 2019 Sonu itibariyle 341 milyar dolardı.

Bu borç artışındaki ana aktörler ise yaklaşık 29 milyar dolar borç ile General Motors ve Kraft Heinz Foods Company, 22 milyardolarlık borcuyla Delta Airlines ve 17 milyar dolarlık borcuyla A.P.Moller-Maersk A/S.

GEÇİŞ BÖLGESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Geçiş bölgesinde bulunan şirketlerin çoğalması ekonomide bir sıkışmanın ve duraksamanın göstergesi. Yatırım yapılabilir kredi notlarına sahip şirketler Baa3 negatif ve inceleme görünümleriyle notlandığında muhtemel düşüş kategorisine geçmiş oluyorlar ve kırılgan seviyeye bir adım daha yaklaşıyorlar.

Kırılgan seviyede olan şirketler ise Ba1 yükseltme incelemesi ve pozitif görünümlerini kaybederek yatırım yapılabilir kredi notlarına ulaşma hedeflerinden uzaklaşıyorlar.

AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA EN ZAYIF HALKA

Yüzde 38’lik pay ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi muhtemel düşüş kategorisindeki şirketlerin çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. İkinci sıradaysa yüzde 33 ile Kuzey Amerika geliyor, onu takiben üçüncü sırada ise Asya Pasifik var.

Bu kategoriye düşen şirketlerin çoğunluğu temel kredi değerlendirmesinden dolayı bu kategoride bulunuyor. Diğer etkenler ise satın alma ve birleşme faktörleri, ve dünya ekonomik görünümünden turizm gibi kritik etkilenecek sektör bazlı değerlendirmeler olarak geçiyor.