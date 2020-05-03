Şişli'de yola taş atan bir kişi bıçaklandı 

Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı.

DHA
03 Mayıs 2020 Pazar, 16:48

Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 


 


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