Şişli'de yola taş atan bir kişi bıçaklandı 

03 Mayıs 2020 Pazar, 16:48

Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



