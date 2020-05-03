Şişli'de yola taş atan bir kişi bıçaklandı
Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı.
Şişli'de yoldan geçen arabalara taş atan bir kişi, motosikletine taş isabet eden bir sürücü tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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