Sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaramadığı yapılan araştırmayla kanıtlandı

08 Mayıs 2020 Cuma, 14:43

Fotoğraf: AFP

New England Journal of Medicine’da yayınlanan araştırmada 1300’ün üzerinde hasta incelendi. Hastaların yüzde 60’ına beş gün boyunca hidroksiklorokin tedavisi uygulandı. Bu hastalarda, ilacı almayanlara kıyasla daha az solunum cihazına bağlanma durumu ya da daha düşük ölüm oranı gözlemlenmedi.

HATANE İLACI REHBERDEN ÇIKARDI

Diken'in aktardığına göre, araştırmayı yürüten Dr. Neil Schluger bu noktada Covid-19 hastalarına bu ilacı vermenin mantıklı olmadığı belirtti. Üniversiteye bağlı New York-Presbyterian hastanesinde Covid-19 tedavisi rehberi güncellenerek bu ilaç çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ilacın olumlu etkilerinden defalarca bahsetmiş ve ilacı Covid-19 tedavisinde kuralları yeniden yazacak bir ürün olarak anlatmıştı. Bu ilacı doktor tavsiyesi olmadan, evde kullanan bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti.

İlacın kalp ritmini olumsuz etkilediğine dair bulgular da mevcut.

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli Covid-19 rehberinde söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde kullanılması tavsiye ediliyor.