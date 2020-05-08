Sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaramadığı yapılan araştırmayla kanıtlandı
ABD’deki Columbia Üniversitesi’nin yaptığı araştırma sonucunda, sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisinde işe yaramadığı belirtildi. İlaç üzerine şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı araştırma olma özelliği taşıyan çalışmada, hidroksiklorokin alan hastaların almayanlara kıyasla daha iyi seyrettiğine dair bir kanıt bulunamadı.
Fotoğraf: AFP
New England Journal of Medicine’da yayınlanan araştırmada 1300’ün üzerinde hasta incelendi. Hastaların yüzde 60’ına beş gün boyunca hidroksiklorokin tedavisi uygulandı. Bu hastalarda, ilacı almayanlara kıyasla daha az solunum cihazına bağlanma durumu ya da daha düşük ölüm oranı gözlemlenmedi.
HATANE İLACI REHBERDEN ÇIKARDI
Diken'in aktardığına göre, araştırmayı yürüten Dr. Neil Schluger bu noktada Covid-19 hastalarına bu ilacı vermenin mantıklı olmadığı belirtti. Üniversiteye bağlı New York-Presbyterian hastanesinde Covid-19 tedavisi rehberi güncellenerek bu ilaç çıkarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ilacın olumlu etkilerinden defalarca bahsetmiş ve ilacı Covid-19 tedavisinde kuralları yeniden yazacak bir ürün olarak anlatmıştı. Bu ilacı doktor tavsiyesi olmadan, evde kullanan bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti.
İlacın kalp ritmini olumsuz etkilediğine dair bulgular da mevcut.
Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli Covid-19 rehberinde söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde kullanılması tavsiye ediliyor.
Video Haberler
- ÖSYM’ye robotlu YKS protestosu
- AVM otoparkında saç saça baş başa kavga kamerada
- Buldukları yavru tavşanı biberonla beslediler
- Meclis savaş alanına döndü! O anlar kamerada
- 'Taş devri' kostümü giyip nikahlandılar
- Yol kenarına inen ayılar görüntülendi
- İbrahim Gökçek'in anmasına polis müdahalesi
- Raylarda uyuyan işçilere tren çarptı: 15 ölü
- İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi
- Arnavutköy'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı