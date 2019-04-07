AKP’nin 2023 hesabı

Yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre seçmenin büyük çoğunluğunun yaşadığı Ankara, İstanbul ve Antalya’yı kaybeden, MHP ile seçimde ittifak kurduğu Adana ve Mersin’i de CHP’ye kaptıran AKP, 2023 hesaplarını güncelliyor. Parti kulislerinde, CHP’nin belediyeleri iyi yönetemeyeceği, halkın AKP ve CHP yönetimleri arasındaki hizmet farkını çok daha iyi göreceği, bunun da 2023 seçimlerinde AKP’nin lehine olacağı kaydediliyor. Bir sonraki seçime kadar AKP’nin, meclislerde çoğunlukta olduğu belediyeler çalıştırmayarak ve engel olarak CHP’li belediyeleri kötü gösterme taktiği uygulayacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim gecesi genel merkezde yaptığı balkon konuşmasının, AKP’nin muhalefetin kazandığı illerle ilgili politikası ve 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin ipucu niteliğinde olduğu belirtiliyor. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın özellikle belediye meclislerinde çoğunluğun kendilerinde olduğuna sık sık vurgu yaparak “Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar bakalım, nasıl yönetecekler göreceğiz” sözlerinin altında 2023 yılında yapılacak seçimlere dönük hesapların yattığı kaydediliyor. AKP’lilere göre partinin özellikle Ankara, İstanbul ve Antalya gibi önemli büyükşehirleri kaybetmesi, Adana ve Mersin’i de ittifak yaptığı MHP’den alması parti için “mağlubiyet” gibi görünse de bundan sonraki süreç iyi yönetilebilirse durum avantaja çevirilebilir. AKP yöneticileri, 31 Mart’ta parti bir kayıp yaşamasaydı bir sonraki seçimlere, “Nasıl olsa güçlüyüz, ek bir şey yapmamıza gerek yok” duygusuyla gidileceğini kaydederek, “Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci dönemi için yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini daha riskli hale getirirdi. 31 Mart sonuçlarıyla bu risk oldukça azaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıllık süreçte özellikle ekonomide reformları gerçekleştirerek, Türk ekonomisini daha sağlam bir duruma getirecek ve ekonomik olumsuzlukların seçime olan olumsuz yansımasını ortadan kaldıracaktır” değerlendirmesini yapıyor.

Çoğunluk meselesi

CHP ve HDP’nin aldığı bazı illerde, belediye meclislerinde çoğunluğun AKP’de olması da parti açısından avantaj olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık “Meclislerde çoğunluk bizde” sözleri, muhalefetin belediye başkanlarının elini kolunun bağlanacağı, istedikleri kararları almalarının önüne geçileceği, bu yollarla belediye başkanlarının yıpratılacağı biçiminde yorumlanıyor. l ANKARA