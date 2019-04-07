‘1333 hasta tutuklu ölüm sınırında’

İHD Merkezi Hapishaneler Komisyonu tarafından dün İHD Diyarbakır Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan avukat Zeynep Ceren Boztoprak, güncelledikleri listelerinde 457’si ağır olmak üzere 1333 hasta tutuklunun olduğunu söyledi. Hasta tutukluların ölümüne seyirci kalındığını, bürokratik engeller ve yasal zorluklardan dolayı tutukluların tabutla tahliye olduğunu ve bunun bir işkenceye dönüştüğünü belirten Bozotoprak, cezaevindeki hasta tutuklular için acilen atılması gereken adımları özetle şöyle sıraladı: “Halen hapishanelerde bulunan ağır hasta mahpusların tümü tam teşekkülü herhangi bir hastane raporuna istinaden derhal salıverilmeli, tedavileri ailelerinin yanında sürdürülmeli ve sağlık sigortası devlet tarafından karşılanmalıdır. Cezaevindeki yaşam koşullarının, cezaevi dışındaki yaşam koşulları ile mümkün olduğunca uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Cezaevinde sağlanan tıbbi bakım hizmeti, cezaevi dışındaki olanaklarla eşit hale getirilmelidir. Yemekler, yeterli ölçüde besin değerine sahip ve makul çeşitlilikte olmalıdır. Sağlık sorunu olan mahpuslara hekim kontrolünde özel diyet yemeği verilmelidir.”