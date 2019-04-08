Kılıçdaroğlu: 'Bir gariplik olduğunu düşünüyoruz' ne demek?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener görüşmesinin ardından ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin seçim atmosferinden çıkıp temel sorunlarına eğilmesi lazım.

YSK kararlarının hukuk güvenliği içinde almak zorundandır, kanunlara uymak zorundadır, içtihatlarına uymak zorundadır.

Seçimler yapıldı itirazlar oldu. Oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazımız olmadı. Hukuk içine olursa yasalar bu kuralı eğer hayata geçirebilrse hiç bir sorunumuz yok zaten. Bakın yasa ne diyor delil ve gerekçe göstermesi alzım. Gerekçesi ve delili olmayan itirazlar incelenemez diyor.

Dün dediler ki 38 ilçede yeniden sayım yapacaz. Bir gariplik var diyerek oyların yeniden sayılmasını istiyor. 'Bir gariplik olduğunu düşünüyoruz' ne demek?

YSK da yasalara kanunlara uyması lazım hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı önemlidir. YSK'da görev yapan hakimlere seslenmek istiyorum. Sizin tarafsızlığınız ve bağımsızlığınız çok önemlidir.

Islak imzalı tutanaklarda AKP'lilerin hakimlerin MHP'lilerin imzası var.

Bu tutanaklar tutulurken neden AKP'li ve MHP'liler bir şerh düşmediler.

İBB adayı, AKP Genel Başkanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı toplantı yapıyorlar. Neden? Bu yaptığınız suç.

YSK'da görevli hakimlere sesleiyorum. Islak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyup elinizi vicdanınıza koyup karar vereceksiniz.

En son bugün aldığımız veriler sandıkların %92. 30'u sayıldı 15.722 oyla Ekrem İmamoğlu İBB başkanı oalrak seçilmiş durumda.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Milli İradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır, "Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur" denilmektedir. bugün itibarıyle sandık sonuçlarını kabul etmemekle. Milli iradeye ihanet etmektedir.

Bugün 15 bin oyu yetersiz bulan bir Sayın Erdoğan, Kenan Evren'i bir fersah ileriye taşımış bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Türkiye tersi bir durumla karşılaşırsa demokrasi perdesi kapanır.

AKP kazananan kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Amerika diktatörlüklerinde olur.

Bu millet kendi iradesiyle alay edeni kendisinin iradesini sorgulayanı gördüğü zaman sandıkta sağlam bir tokat atar. YSK hakimlerine sesleniyorum çocuklarınızın yüzüne bakabilir halde olun. CHP İYİ Parti ya da AK Parti'nin SKM ofisi değilsiniz. Seçim güvenliğini takip eden bir yüksek hukuk kurumusunuz. Anlaşılıyor ki İstanbul'u kazanıncaya kadar seçimler tekrar tekrar olabilecek gibi bir talep aldık. Adalet Bakanı hislerine göre problem var diyor. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım.

Erdoğan'a bir çağrım daha var o da şudur: 'Bedel ödeme korkuyla çok heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun. YSK hakimlerine sesleniyorum torunlarınızn ve çocukalarınızın yüzüne bakabilir durumda olun.'

Hukuk ve bilim veriye dayanır. Bilgiye belgeye dayanır, hislere yer yoktur.

İnsanlarımızn rahatlaması lazım. İmamoğlu'nun 15 bin oyunu beğenmemek kimsenin hakkı da haddi de değildir.

Ekonomiye odaklanılması lazım Türkiye'nin rahatlaması lazım.

Polisin askerin yergınınbir terör örgütüne nasıl peşkeş çekiliidğini bu ülkenin isanları ağlayarak izlediler. 15 Temmuz darbe kalkışması oldu. Bu millet köprüden sokaktan bu devleti topladı getirdi.