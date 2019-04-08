'4 bin oyla kazandım' diyen AKP'den, '14 bin oy kazanmaya yetmez' diyen AKP'ye

Seçimin üzerinden bir hafta geçti, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi önünde hiçbir engel yok. Ancak AKP, süreci uzatmak için her yolu deniyor. AKP, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ye başvurdu.

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama sürecin daha da uzayabileceğinin işareti olarak yorumlandı.

Rusya'ya hareketi öncesi konuşan Erdoğan, İstanbul'daki seçim süreciyle "Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz" iddiasında bulundu. Erdoğan, "13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok" dedi.

"3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık"

Ancak, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 1 Nisan sabahı yaptığı açıklamada "İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını" söylemişti.

Şenocak, AKParti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirterek, yaklaşık 290 binin üzerinde de geçersiz oy bulunduğunu söylemişti.

Bu geçersiz oyların büyük bölümünün önde oldukları ilçelerde bulunduğunu söyleyen Şenocak şöyle konuşmuştu: "İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır. Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuçlarımızın İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Dünyanın en sağlıklı seçimini yapıyoruz"

AKP Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Dünyanın en sağlıklı seçimini yapıyoruz" demişti.

ERDOĞAN'IN 'ARTI BİR OY' AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ - VİDEO



AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılındaki 16 Nisan referandumuna 26 gün kala Ankara'da söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan konuşmasında cumburbaşkanlığı seçiminde "artı 1 oyun" önemini böyle vurgulamıştı.