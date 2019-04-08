Hürriyet, nihayet İmamoğlu'nu 'gördü'

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde bitiren Ekrem İmamoğlu’nun AKP’nin şaibe iddialarına verdiği yanıtları yayınlamayan Demirören Grubu, yayın politikasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Hürriyet ve Milliyet gazetesi ile CNN Türk televizyonu, İmamoğlu’nun bugün yaptığı medya eleştirisini “İmamoğlu’nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz” başlığıyla duyurdu. Başlıkta 'tehdit' ifadesini kullanan Hürriyet ve Milliyet, içerikte ise bu 'tehdidin' ne olduğuna dair tek bir haber veremedi.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları hakkında 'şaibe' iddialarını manşetlere taşıyan Hürriyet, Milliyet ve NTV'yi kendi yanıtlarını yayınlamamakla eleştirmişti.

İmamoğllu, “Medya insanların bilgi alma haklarını korumak zorundadır. Bazı medya kanallarını anladık, onları bir kenara koyuyorum. Anadolu Ajansı da dahil” diyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Ama bazı aileler, bazı iş insanları var ki onlarca yıl ailelerinin büyüklerinin kurduğu, bugüne getirip taşıdıkları soyadlarıyla Türkiye’ye örnek olmuş iş insanları var. Ben onların patronluğunu yaptığı medya kanallarında sesimin kısılmasını, onlar adına değil, geçmişleri adına, aileleri adına, üzüntüyle takip ediyorum. Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? Ben basın açıklaması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor benimkini yayınlamıyor. Benim söylediğimi insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilir? Böyle adalet olur mu? İsim veriyorum; NTV’yi, Habertürk’ü, Ciner ailesini, CNN Türk’ü, Demirören ailesini takip ediyorum… İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin.”

ERDOĞAN’A YANITI YİNE VERİLMEDİ

Öte yandan, Hürriyet’in haberinde İmamoğlu’nun sadece medyayı eleştirdiği bölümün kullanılması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok” sözlerine verdiği yanıta hiç değinilmemesi dikkat çekti. Oysa İmamoğlu bugün Kartal’da yaptığı konuşmada medyayı eleştirmenin yanı sıra Erdoğan’a şu yanıtı vermişti: “Neymiş efendim kazanılan seçimi şaibeli olarak göstermeye çalışıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim, 3 bin oyla kazandığınızı topluma açıklamaktan çekinmediniz. Hem de yalan. Şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Gülüyorum. Size siyasi deneyimi yüksek olan MHP lideri Bahçeli’nin bir sözünü hatırlatayım. 1 oyla bile seçim kazanılır. 15 bin oyu küçümseyenler 16 milyon insanın iradesini küçümsüyorlar.”