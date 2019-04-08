Geçersiz oyların sayımı AKP'yi kesmedi

Ali İhsan Yavuz’un açıklamalarından satır başları:

''Şu ana gelinceye kadar bizim belgelerimize ilişkin hiçbir itiraz gelmiş değildir. Sadece kendi tezlerini desteklemek amacıyla olanı biteni hafife alan şüphe uyandırmaya dönük çıkışlar yapan bir takım hamleler gördük ama bizim ileri sürdüğümüz rakamları belgeleri çürüten karşı görüş beyan görmedik. Maalesef bizim belgelerimize karşı çıkılmamakla birlikte kamuoyunun kafası karıştırılıyor gibi geliyor bana. Bir takım belgeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. CHP yetkilileri açıklama yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece çok isabetli bir ifadesine rastladım o da şu olay bir demokrasi olayıdır diyor. İşte bu doğru ama biz de bunun için mücadele veriyoruz.

Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu oylar sayılmasın diye itirazda bulunmadık. İl Seçim Kurulu CHP il başkanlığının itirazı üzerine sayımı durdurdu. Hani hiçbir itirazınız olmamıştı? Hiçbir itirazımız olmadı sayıma diyor. Ama CHP'nin il başkanlığı tarafından ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna gidildi. İl seçim kurulu da tedbir kararının altına imza attı. İlk kez CHP'nin müracaatı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu sayımla ilgili tedbir kararı vermiştir. Çok acele toplanarak verilmiş olması manidardır.

Demokrasi üstünde şaibe oluşmasın derdindeyiz. Sandıkların yüzde 92,3'ü açıldı deniyor bu kesinlikle doğru değil. 3 bakanın istifasıyla ilgili meseleyi gündeme getiriyor. Siyasi şov ve çıkışların ötesinde yorumlar yapıyoruz. 3 bakanın istifa etmesiyle ne alakası var bu seçimin?

Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi olmadık, hiçbir adımı atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içerisinde olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar biz asla hukukun dışına çıkmayacağız. Yasal yolları denemek hakkımız sonuna kadar bu hakkı deneyeceğiz. Bizim yaptığımız şu sandıktan çıkanı kabul etmemek değil sandığa ne girmişse girdiği şekliyle onun çıkması ve kayıtlara da o iradeye göre kaydedilmesidir.

Şaibeler kalksın derdindeyiz organize usulsüzlüğü yapanları yaptıranları tüm bağlantılarını belirlemek bir yandan da ceza hukuku açısından sorunlularla ilgili suç duyurusunda bulunmaktır yaptığımız tamamen budur. Soruyorum bu nasıl oluyor? Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor. 5 tane oy bizden gitmişse 1 tane oy da CHP'den gitmiş gibi görünüyor. Bu nasıl oluyor? Yüzde 20 kadarı CHP aleyhine. Yüzde 80 nerede, yüzde 20 nerede? Onun için fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor. CHP sizden de var bizden var diye algı oluşturmaya çalışıyor. Bu seçimlerde birtakım usulsüzlükler varsa biz üstüne gitmezsek gelecek seçimlerde de devam eder.

Geçersiz oylar bizim aleyhimize buna rağmen siz bütün bunları unutun diyorlar. Bırakın da biz mazbatamızı alalım diyorlar. Yangından mal kaçırırcasına davranıyorlar. Bunu bizden kimse beklemesin.

Geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine 5 bin 69 oydur. Az bir şey mi? Yüzde 88,5'i sayıldı an itibariyle 5 bin 69 oy aleyhimize kaydedilmiş gözüküyor. Oyların tümünün sayımı geldi ekrana oyların tümünün yüzde 5,9'u sayılmış. Geçersiz oyların sayımının tümü yüzde 92-93 demişse özür dileyeceğim. Yazık değil mi? Yüzde 6'lık bir oran sayılmıştır onun dışındakiler duruyor yüzde 94'ü. Yüzde 94'ü de sayılsın diye kalan tüm ilçelerde de sayım yapılsın diye YSK'ya gittik dün. Nasıl karar verilir bilemeyiz ama bütün oylar sayılsın istiyoruz.

Bu sayımlarla sonuç 29 binler 15 binlere şu anda 14 bin küsürlere inmiş durumda. 1 Nisan'da 29 bin olan (fark), 2 Nisan'da 24 bine, 3 Nisan'da 21 bine iniyor ve böyle devam ediyor, 19 bin, 18 bin, 17 bin, 15 bin ve bugün 14 binleri görüyorsa ki gördü, demek ki ortada bir yolsuzluk var, bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var.

Organizeli diyoruz. Siyasi hayatım içerisinde hep bu işlerin içinde oldum bir ilde birkaç tanenin içinde geçen oy kaydırmaları ya da sehven yazılmış rakam görmedim ama burada yüzlercesi var. Bunların hepsinin üst üste gelmesi mümkün değil. Organizeli bir usulsüzlük yapıldığı bize çok net bir şekilde gözüküyor. Dün bir örnek vermiştik Büyükçekmece'den. Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan bir işçi nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş 28 Mart 2017'de. Bu kişi sahte belge düzenliyor ve birtakım işlemler yapıyor. 353 kişi suç duyurusunda bulunan kişilerin adedini gösteriyor. Bu kişi 28 Mart'ta giriyor 18 Ocak 2019'a kadar çalışıyor. 17 Ocak'ta iş bitiyor. Bu kişi 7 bin 486 kişinin kaydında şüphe oluşturacak şekilde. Bu belediyedeki ayak. Bunun başka uçları var. 7 bin 282 kişi ya İstanbul'un dışından ya da Büyükçekmece'nin dışından.

100 adet adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu kişi 104 boş arsaya kişi kaydediyor 36 inşaat 35 sahte adres 269 ikamet etmeyen 31 beyanda bulunmayan 129 boş daire inşaatı bitmemiş yerlere kişi yerleştiriyor. Boş arsa ikamet kaydediliyor. Konut olmayan anaokuluna TIR garajını ev olarak gösteriyor. Yine konut olmayan TIR garajı da adres olarak gösterilmiş kişiler buraya da kaydedilmiş. 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Şu ana kadar 13 ilçeyi inceledik elimde 13 ilçeye ait veri var.