Erdoğan'ın Rusya uçağının dikkat çeken yolcuları

Türkiye'de yerel seçim tartışmaları sürerken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi. Üst Düzey İşbirliği 8. Konsey toplantısı kapsamında Moskova'yı ziyaret eden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, burada gerçekleşen toplantıların ardından özel uçağı "TUR" ile saat 23.40'ta Ankara'ya geldi.

UÇAKTAKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ



Anadolu Ajansı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerle sohbet etti" ifadeleriyle yukarıdaki fotoğrafı servis etti. Fotoğrafta yer alan dikkat çeken isimler şöyle:

İbrahim Karagül: Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında, 31 Mart’ta Türkiye’ye yerel seçimler üzerinden darbe yapıldığını iddia etti.

Hilal Kaplan: Seçim gecesi kişisel Twitter hesabından "YSK tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi" dedi. Kaplan'ı resmi kurumlar yalanladı.

Erdal Şafak: Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Sabah gazetesi, 31 Mart gecesi 30 sandık görevlisinin gözaltına alındığını duyuran habere imza attı. Sabah gazetesinin bu haberini önce kaymakamlık, ardından İçişleri Bakanlığı yalanladı.

Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği sözü 1 hafta boyunca Hürriyet, Milliyet, Posta gibi haber sitelerinin manşetinde yer almasını sağladı.

Turgay Güler: 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ülke TV'de sunduğu Sıradışı adlı programda konuğu Ekrem İmamoğlu'nun projelerini anlatmasına fırsat tanımadı. İmamoğlu'na sorduğu gündem dışı sorular kamuoyunda tepkilere neden oldu.

"KİMSE 'ERDOĞAN OLANLARI BİLMİYOR' DEMESİN"

Erdoğan'ın en büyük destekçilerinden ve Kabataş yalanının en büyük savunucularından biri olan Cemile Bayraktar sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında yer alan gazetecilerin fotoğrafını, "Ben mesajı aldım, fotoğraftaki bir iki kişi hariç SN Erdoğan yoluna pelikan vs ile devam edecek, hayırlı olsun, kendi tercihidir ama artık kimse “Erdoğan olanları bilmiyor” demesin. En kısa zamanda ortak akıl ürünü bir parti kurulmasını temenni ediyorum, ülke buna ihtiyaç duyuyor" notuyla paylaştı.