AKP'den görev süresini uzattığı YSK üyelerine 'şaibe' mesajı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'u resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasından sonra partisinin bu konudaki sözcüsü olarak öne çıktı. 29 Mart'ta A Haber'e yaptığı açıklamada "Dünyada seçim güvenliği işini en iyi yapan belki de biziz" diyen Yavuz, 2 Nisan'da yaptığı açıklara seçimi 'şaibeli' ilan etti.

Yavuz, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada ise "Biz esasen seçim sistemimize ve demokrasimize güveniyoruz. Seçim kurullarımıza da güveniyoruz. Bakınız bu düzeltmeler bu sistem sayesinde oluyor" demişti.

"Seçim kurullarımıza güveniyoruz" diyen Yavuz bugün yaptığı açıklamada ise 180 derece döndü. Yavuz şunları söyledi: "Kanun bu kadar net ve açık. Peki seçim kurulları ne yapıyor? 13 ilçeyi inceleyebildik. 5 bin kişi asıl başkanı ile memur üyesi anlamında; çünkü memur üye de aynı usulle… 16 bin kişi, küsüratlarını atarak, 16 bin kişi o listenin içinden yerleştirilmiş iken 5 bin kişi de o listenin dışından yerleştirilmiş. Listenin dışına çıkan, bu yetkiyi kullanan ilçe seçim kurulu başkanları."

'ŞAİBE KONUŞULUR' DİYEREK YSK'YA MESAJ

Yavuz, "YSK bu itirazını reddettiği takdirde nasıl bir süreç işlenecek? Bu süreçte mazbatanın İmamoğlu’na verilmesi gerekiyor mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "YSK’nın verdiği kararlar kesindir ve hepimizi bağlar. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Son kararı da YSK verecek. Verdiği anda bu hepimizi bağlar. Ama şüphe ortadan kalkmamış olur. Bütün bunlara ilişkin de net bir karşılık ortaya konmamış olur. Beş yıl boyunca bu şaibe konuşulur. Siyasal, sayısal, hukuksal meşruiyeti 5 yıl boyunca konuşulur. Buna kimsenin müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyorum."

YSK ÜYELERİNİN SÜRESİNİ AKP UZATTI

27 Aralık 2018'te TBMM Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmişti. YSK Başkanı da dahil olmak üzere toplam 6 üyenin Ocak 2019’da görev süresi doluyordu. AKP’nin mini torba yasa teklifiyle bu üyelerin görev süreleri 1 yıl uzatılmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu yasayı onaylamıştı. Bu karara CHP’li Gürsel Tekin, referandumda YSK’nın oynadığı role dikkat çekerek, “Bu heyetin sicili belli” diyerek tepki göstermişti. YSK üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine Ocak 2020’de, 2022’de görevi sona ereceklerin yerine ise Ocak 2023’te yenileme seçimi yapılacak.

İLÇE SEÇİM KURULU NASIL OLUŞUYOR?

İlçe seçim kurulu; bir başkan ile altı üyeden oluşur. İki yıl süre ile görev yapar. İlçedeki en kıdemli hâkim, kurulun başkanıdır. Kurulun iki üyesi kamu görevlileri arasından, dört üyesi ise son milletvekili genel ve ara seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya Yüksek Seçim Kurulu'nca seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı olanlar arasından belirlenir. İlçe seçim kurulları, ilçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri alıp, sandık kurullarını kurmakla, sandık kurullarının teşekküllerine, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamakla, ilçe çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il seçim kuruluna iletmekle görevlidir."