İYİ Parti İl Başkanı istifa etti!

Tunca’nın istifasında, ittifaksız girilen Odunpazarı ilçesinde alınan başarısızlığın etkili olduğu öne sürülüyor. İYİ Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak, 3,8 oy almış ve hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ayrıca İYİ Parti, Eskişehir’de CHP ile ittifak yaparak aday çıkarttığı Sivrihisar ve Mihalıççık’ta da fark yiyerek seçimi kaybetti.

İstifasına ilişkin açıklama yapan Ramis Tunca, şunları söyledi: “İYİ Parti Eskişehir il Başkanı olarak, 27.04.2018 tarihinden bu yana sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve birliği için, Büyük Türk Milleti’nin dertleriyle dertlenip, deva olmak adına yönetim kurulumuz ile birlikte Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. Bu süreçte zorlu ve tarihimizde ilk kez denenmiş iki seçim modeliyle seçimleri tamamladık. Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın Bey ile yaptığım görüşmede, İYİ Parti bayrağımızı daha yükseklere taşıyacak arkadaşlarımın her zaman partimizde mevcut olduğu konusunda bilgilendirme yaparak görevimden affımı istedim. 09.04.2019 tarihi itibariyle İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım.”

İYİ Parti, 24 Haziran seçimlerinde, Eskişehir’den bir milletvekili çıkarmıştı.