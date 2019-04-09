CHP’de başka planların yapıldığı ve amacın seçimin iptali olduğu yorumu yapılıyor



31 Mart seçimlerinin üzerinden bugün itibarıyla 10 gün geçmesine karşın, İstanbul’da seçim sonuçlarına yönelik AKP’nin YSK’ye art arda yaptığı başvurular sürecin uzamasına neden oldu. CHP içinde AKP’nin yaptığı başvuruların tamamen delilsiz ve keyfi ve zaman kazanmak amacıyla yapıldığı değerlendirmesi yapılıyor. CHP bu kapsamda YSK’nın süreci uzatmadan nihai kararın verilmesini talep ediyor.



CHP içinde süreci 31 Mart akşamından bu yana bire bir takip eden üst düzey bir yetkili, YSK’nin 2014 yılında aldığı kararların aksine delilsiz itirazları kabul ederek süreci uzatmasıyla birlikte bazı hayali kurguların devreye sokulduğu değerlendirmesini yaptı. İktidarın “FETÖ bağlantısı” ve “Büyükçekmece’de organize usulsüzlük” olduğu iddiasının bu kapsamda son 4-5 gündür sosyal medya üzerinden ve çeşitli yayın kuruluşları tarafından servis edildiğini ifade eden CHP’li yetkili AKP’nin bunun üzerinden İstanbul seçimlerinin iptalini amaçladığına dikkat çekti.



‘Rantsız sürdüremezler’



CHP’li yetkili bu kapsamda bazı kamu kuruluşlarının da devreye sokulduğu, İstanbul’da seçimin yenilenmesi için hayali bir kurgunun planlanmasına yönelik doğrudan talimatların verildiği iddiasını gündeme getirdi. CHP’li yetkili AKP’nin iktidarını İstanbul’un rantı olmadan sürdüremeyeceği için bu konuda doğrudan saraydan talimatların verildiği iddiasında bulundu. CHP’li yetkili sürecin her anının hassas ve dikkatli bir şekilde takip edildiğini, partinin sandıkta kazandığı İstanbul’u kesinlikle vermeyeceğini vurguladı.