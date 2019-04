Erdoğan'a zor Gülen sorusu: Kim oturttu kardeşim seni o masaya?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da yaşanan seçim süreci konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terör örgütü FETÖ üzerinden yüklendi. Sandığa FETÖ'nün müdahale ettiği iddiaları için konuşan Akşener, Erdoğan'a FETÖ ile aynı masaya oturtan kişilerin kim olduğunu sordu.

Akşener'in açıklaması şöyle: "Erdoğan seçim akşamı İstanbul ve Ankara’da mutedil bir konuşma yaptı. O mutedil konuşmanın üzerine aradan geçen on günde, Erdoğan’ın kulağına kim ve kimler neyi fısıldadı ki bu noktaya gelindi? Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda. Niye mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz? Yazıktır günahtır 249 şehide, binlerce gaziye. Şimdi madem her konuda FETÖ eylemi olarak görülüyor bir soru daha sormak isterim. Sayın Erdoğan'ın partisinin başlangıcınde yer almış birisiyim. Partisinin önemli bir kısmı bizim evimizde konuşularak kuruldu. Açık net söylemeliyim ki sayın Erdoğan o gün cemaat denilen bugün FETÖ denilen o gruba karşı uzaktı. Aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler sayın Erdoğan'ı o masaya o grupla bugün terör örgütü olarak tanımladığımız o örgütle masaya oturttu? Hem eğitimi, hem yargıyı, hem orduyu, hem polisi bu örgüte teslim ettiren sayın Erdoğan'a irade nedir? Bizzahiti bildiğim, o partinin kurucusu olara yola çıkıp bunun üzerinde her türlü konuşmanın yapıldığı bir süreçte biliyorum ki sayın Erdoğan en çok alkışlandığı dönemde bile o gruba karşıydı, uzaktı. Aynı şeyden bahsediyorum kim oturttu kardeşim seni, kimler oturttu o masaya? Bugün iki araştırma önergesini reddettiğin, siyasi ayağına dokunmadığın, bu siyasi ayağında kimin ne olduğunu bilmek istemediğin, Meral Akşener'i FETÖ ile mücadele ve araştırma için kurulan komisyona tanık olarak davet edilme kararı alındıktan sonra kim ya da kimler kulağınıza fısıldadı ki, o davet metni kargo üzerinden adresime gelirken yarıda müdahale edip onu geri çektirip o komisyona şahitliklerimi, bildiklerimi anlatmanın önüne geçtiren irade kimdir?"