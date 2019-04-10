Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u açıkladı. Albayrak, BES'in yeniden yapılandırılacağını, ulusal kredi derecelendirme şirketinin kurulacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, twitter hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Özel, "Damat Bey, boşuna paket açıklamasın. En iyi ekonomik paket, damadı paketlemektir! Damat, görevi bırakmadan ekonomi iyileşmez İstanbul'da belediye başkanı göreve başlatılmıyorsa, hukukun üstünlüğü yoksa, bir de ekonominin başına damadını getirmişsen, hiçbir paket amaca ulaşmaz!" tweetini paylaştı.