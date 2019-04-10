YSK: KHK'lı başkanlar mazbata alamayacak

YSK, bugünkü toplantısında KHK’lı isimlerin başvurularını gündeme aldı ve karar verdi. Karara göre, seçimleri kazanan ancak KHK ile ihraç edildiği belirlenen isimlere mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.

YSK'nin bu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hükmü gereğince aldığı öğrenildi.

Kararda, Danıştay 8. Dairesinin 2017'de aldığı, "KHK ile ihraç edilenlerin belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine" ilişkin kararı ile benzer gerekçelere yer verildiği belirtildi.

"KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının verilmemesi" kararının oy birliğiyle, kararın "ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesi" bölümünün ise oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Çoğunluk görüşüne katılmayan 4 üyenin bu yerlerde seçimin yenilenmesi gerektiğini savunduğu kaydedildi.

İLK BAŞVURU BAĞLAR'DA YAPILMIŞTI

Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan HDP’nin adayı Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti. AKP’nin adayı Hüseyin Beyoğlu, yüzde 70 oyla seçilen Zeyyat Ceylan’ın KHK ile ihraç edildiğini belirterek mazbatanın kendisine verilmesini talep etmişti.

Beyoğlu’nun bu hamlesinin ardından AKP, KHK ile ihraç edilen diğer başkanlar için de YSK’ye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Zeyyat Ceylan hakkında yapılan başvurunun ardından, Van'da Tuşba Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Berki (%52.93) , Edremit Belediye Başkanı seçilen Gülcan Kaçmaz Sayyiğit (%53.81), Çaldıran Belediye Başkanı seçilen Leyla Atsak (%53), Diyarbakır'da Yenişehir Belediye Başkanı seçilen İbrahim Çiçek (%62.32) için de YSK’ye itiraz başvurusunda bulunulmuştu.

YSK'nin son kararıyla, bu isimlerin yerine 2. olan AKP'li adaylar belediye başkanı olacak.

HDP'DEN İLK TEPKİ

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

''Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar’da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK’li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla “tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası” haline gelmiştir.

“Seçilme yeterliliği var” diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur. YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir.

YSK’ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur.''

'YSK TUZAK KURMUŞ'

Karara tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ''Diyarbakır Bağlar’da, YSK, KHK’li adayımızın seçime girmesine onay verdi. Seçim sonucunda HDP %70, AKP %25 oy aldı. YSK, mazbatayı AKP’ye vermeye karar verdi. YSK tuzak kurmuş. Yuh olsun! Yazıklar olsun!'' dedi.

CHP'Lİ TANAL: TAM AZİZ NESİNLİK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal karara ilişkin Twitter üzerinden şu paylaşımda bulundu:

''KHK İHRAÇ EDİLEN kişi MVEKİLİ OLABİLİR. Meclis’in gizli oturumlarına katılabiliyor,milli savunma komisyonuna katılabiliyor,devletin tüm mahrem sırlarını öğrenme imkanı oluyor;Ancak belediye başkanlığı verilmiyor. Ne yaman çelişki...Tam Aziz Nesinlik...,''

'YASADA BÖYLE BİR ENGEL VAR MI?'

Karara sosyal medya üzerinden tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, ''Böyle bir hukuksuzluk utancına imza atanların sıfatının başında “yüksek yargıç” yazıyor. Yasada “KHK”dan ihraç edilmiş olmak diye bir engel var mı? Engel ise neden seçimden önce olur verdiniz? Yazıklar olsun YSK’yı “yüksek yargıçlar” sıfatı ile getirdiğiniz bu hale...'' ifadelerini kullandı.