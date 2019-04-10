Erdoğan ve Bahçeli'den seçim sonrası buluşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesini seçimlerin ardından İstanbul’daki yapılan itirazlar oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin “tam kanunsuzluk” oluşması halinde İstanbul özelinde “seçimlerin yenilenebileceğini” görüştükleri kaydedildi. Erdoğan’ın görüşmede Bahçeli’ye “İstanbul’daki geçersiz oy sayımları ve gerekçeleriyle ilgili” bilgi verdiği de kaydedilirken, Bahçeli’nin de “Türkiye’de toplumsal vicdanların rahatlaması gerektiğini, bunun için de gereken neyse yapılmasını söylediği” kaydedildi.

Törende konuştu

Emniyet Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı yeni binası açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu anda cezaevlerinde 20 bin 226’sı hükümlü, 10 bin 333 tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ’cünün bulunduğunu söyledi. Çeşitli kurumlardan ihraç edilenlere ilişkin de bilgi veren Erdoğan “Açık konuşmak gerekirse FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum” dedi.