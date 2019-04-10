YSK, Iğdır’da liste itirazını reddetmiş

CHP’li Erkek, Büyükçekmece kararı öncesinde YSK’nin 2004 Iğdır kararını hatırlatarak “Sandığa darbe demokrasiye darbedir” dedi.

AKP, İstanbul’daki seçimlerin Büyükçekmece’deki seçmen listelerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla iptal edilmesini talep ederken; 2004 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen listeleri üzerinden yapılan bir başvuruyu reddettiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 2004 yılındaki yerel seçimlerde Iğdır’da benzer bir gerekçeyle yapılan başvuru üzerine YSK’nin verdiği karara dikkat çekti. YSK’nin 2004 yılında Iğdır’la ilgili verdiği kararda, “Seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usulsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez” hükmü yer aldı. CHP’li Erkek, YSK’nin Iğdır kararının Büyükçekmece için emsal olduğunu vurgulayarak, kararın “Kesinleşen listelere itiraz edilemez, edilse de incelenemez” anlamına geldiğini kaydetti. YSK’nin 2004 yılında verdiği Iğdır kararına uygun hareket etmesi gerektiğine işaret eden Erkek, “Seçim hukukunda kesinleşen seçmen listelerini seçimden sonra tartışmaya açmak seçim güvenliğini yok eder. Seçim gecesi sandıkların iradesini kesin olarak ortaya koyan ıslak imzalı tutanakları reddetmek sandığa vurulan bir darbedir” diye konuştu.