KHK'li Belediye Başkanları: Seçim kazanan HDP'liler YSK kararını nasıl değerlendiriyor?

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), haklarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlem yapılmış olup 31 Mart seçimlerinde başkan seçilenlere mazbatalarının vermeme kararı aldı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) birinci parti çıktığı yedi ilçe bir belde bu karardan etkilenecek.

YSK'nin kararından hangi ilçe ve beldelerde seçilmiş olan belediye başkanları etkileniyor? Erzurum Diyarbakır Van Siirt Tekman Bağlar Tuşba Siirt Lice Edremit Gökbaş beldesi Çaldıran

Bu karara göre belediye başkanı seçilen KHK'li kişiler yerine ikinci sıradaki adaylar mazbata alacak.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP'den Bağlar Belediyesi Eş Başkanlığı'na seçilen Zeyyat Ceylan "Bunun adı hukuk değil, zulümdür" diyerek YSK kararına tepki gösterdi.

Zeyyat Ceylan, öğretmenlik görevinden KHK ile ihraç edilen adaylardan biri.

"Resmi olarak bize karar daha iletilmedi ama son dakika haberi diye geçti. KHK'lilere mazbata verilmeyecek, ikinci sıradaki adaya verilecek diye bir karar vermiş YSK. Ben 19 Şubat'ta YSK'ya Bağlar Belediyesi'nde başkan adayı olmak istiyorum diye başvurdum. 13 gün boyunca beni araştırıp KHK'lısın, diyerek veto edebilirdi. Aynı YSK bana seçime girme ehliyeti verdi. Ama seçim olduktan dokuz gün sonra, 116 bin oy aldıktan sonra bana diyor ki sana mazbatanı veremiyoruz, mazbatayı 42 bin oy alan ikinci sıra adayına veriyoruz. Bunun adı hukuk değil, adalet değil, bunun adı zulümdür."

"Diğer bir nokta şu Meclis'te kamudan ihraç edilen yedi, sekiz arkadaşımız vekillik yapıyor. Bizim seçme ve seçilme hakkımız bakidir ve biz bu hakkımızı kullandık."

"Malatya'daki muhtarı emsal göstermişler ama muhtarlık durumu bize emsal olamaz. Muhtarlar YSK'ya başvurmuyor, seçim sonucunda en fazla oy alan muhtar seçiliyor, biz seçimden iki üç ay önce YSK'ya başvuruyoruz. Seçim kurulu bize o ehliyeti verdi. Bu hukuki değil, siyasi bir karadır ve biz buna karşı demokratik teamüller çerçevesinde direneceğiz, Anayasa Mahkemesi, AİHM'ne kadar gideceğiz."

Zeyyat Ceylan, HDP'nin YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki ile görüştüğünü, kararın yazılı değil, sözlü olarak kendilerine iletildiğini de ekledi.

HDP'nin Van Edremit ilçesinde belediye başkanı seçilen Gülcan Kaçmaz Yiğit de, Ceylan gibi öğrtemenlik mesleğinden KHK ile ihraç edildi. O da kararın siyasi olduğuna inanıyor.

"Biz de basından takip ediyoruz, öncelikle bu kararın siyasi olduğunu ifade etmek istiyorum. Hukuka tamamen aykırı hareket edilmiş, sonuçta başvurularımız YSK tarafından kabul edildi ve hukuki bir sıkıntı yoktu. AKP seçimle alamadığını hilelerle almaya çalışıyor, halkın iradesine yapılacak olan ikinci kayyum ataması ikinci irade gaspıdır. Bu kararı tanımıyoruz. Sonuçta bize teslim edilen binlerce insanın bize teslim ettiği ir irade var ve biz o iradenin temsilcisiyiz, ikinci kes AKP tarafından bu iradenin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. YSK'nın da bağımsız bir şekilde hukuka uygun hareket etmesini ve bu karardan geri adım atmasını bekliyoruz."

Van Tuşba Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Berki de kararın siyasi olduğunu, AKP'nin Türkiye'nin büyük kentlerini kaybetmenin acısını bu şekilde HDP' çıkarmaya çalıştığını iddia ediyor.

"YSK kararı hukuksuz ve siyasi bir karar. Biz YSK'ya başvurarak aday olduk, daha önce milletvekilleri için verdiği bir karar vardı, KHK'lılar aday olabilir diye. Hukuki olarak sıkıntımız yok ve kamu haklarından mahrum değiliz, mahkumiyet kararımız da yok.

Burada mesele şu, biliyorsunuz Ankara ve İstanbul'u kaybetti, HDP'nin batıda oyları belirleyici oldu. İktidar bunun acısını bizden almaya çalışıyor, YSK'nın da karar hukuksuz ve geçerliliği yok, biz mazbatayı zaten halkımızdan aldık, halkın iradesiyle seçildik. Daha önce de bu oyunları gördük, belediyelerimize kayyumlar atandı. Daha bu durum ortaya çıkmamışken kaybeden adayları ortalıkta biz belediyeye gelecez diye konuluyordu, şimdi diğer belediyeler için de tekrar gelecez diyorlar. Seçilmeyen yerlere zorla el koymaya çalışıyorlar.

YSK artık talimatla hareket ediyor, Türkiye'de tek adam rejimi var artıki o ne derse karar öyle çıkıyor, hiçbir kurumun tek başına karar alma yetkisi yok artık YSK da böyle bir karar aldı.