CHP’li adayın yerine mazbatayı aldı, HDP ihraç istemiyle disipline sevk etti

CHP’nin adayı Fikret Hamarat, sigara kaçakçılığından adli sicil kaydı olduğu gerekçe gösterilerek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ikinci sırada en çok oy alan adaya mazbata verilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde CHP’nin adayı Fikret Hamarat yüzde 41.99 (514) oy alırken, onu ikinci sırada yüzde 40.11 (491) ile takip eden HDP’nin adayı Salih İlhan mazbatayı alarak Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı oldu.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'li adayın mazbata almasasına ilk tepki kendi partisinden geldi. HDP, Salih İlhan'ın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.