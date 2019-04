İyi Parti'den Balıkesir seçimleriyle ilgili YSK'ya olağanüstü itiraz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, seçim sonuçlarına ilişkin “Olağanüstü itiraz hakkımızı bugün kullanacağız” dedi. İsmail Ok, "Biz Türkiye'nin öz evlatları değil miyiz? Atalarımız bu vatan için kan ve can vermediler mi? Balıkesir'de milli iradenin tecelli etmesini istiyoruz'' dedi.