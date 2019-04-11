CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Sonuç Yüzde 100 Mazbata

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti yetkilileriyle birlikte yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun istediklerini söyledi.

Kaftancıoğlu, #SonuçYüzde100MAZBATA başlığıyla yaptığı açıklamada, "CHP örgütüne, Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza asla ve asla kimse şaibe bulaştıramayacağı gibi bir yerlerde örgüt ve organize işler arayanlar dönüp aynaya baksınlar." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

1- Aradaki farkı kapatamayacaklarını görünce hukuksuz bir şekilde dayanak oluşturarak halkın iradesine gölge düşürmek için olmadık yollara başvuranlara soruyorum. Bu seçimleri daha kaç kez saydıracaksınız?

2- Bilmelisiniz ki bu seçimlere asla ve asla şaibe düşüremeyeceksiniz. Bu seçimlerin arkasında örgüt var diyorlar EVET CHP İstanbul örgütü var ve seçim sonuçlarını da İstanbul halkının İradesi belirledi.

3- Yalan yanlış beyanatlarla bu seçimlere gölge düşürmek isteyenlere halkımızın aklını karıştırmak isteyenlere söylüyorum bir an önce bu yaptıklarınızdan vazgeçin, Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını verin.

4- 5 yıl boyunca CHP ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hizmet edecek. Akp'de 5 yıl boyunca muhalefetini yapsın. 5 yıl sonra gerçekleşecek seçimlerde İstanbul Halkı bir kez daha kararını verecektir.

5- Bizler Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesini talep ediyoruz. İstanbul Halkının iradesine saygı duyulması gerekliliğini hatırlatıyoruz.

6- CHP örgütüne, Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza asla ve asla kimse şaibe bulaştıramayacağı gibi bir yerlerde örgüt ve organize işler arayanlar dönüp aynaya baksınlar. #SonuçYüzde100MAZBATA