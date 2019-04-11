Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar mazbatasını aldı

655 bin 867 oy alan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 523 bin 755 oy alan rakibi MHP’li Hüseyin Sözlü’yü geride bırakarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Karalar, İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Karalar, görevini devralmak için Büyükşehir Belediyesine geldi. Eski Başkan Hüseyin Sözlü tarafından karşılanan Karalar, düzenlenen devir teslim töreninin ardından belediye başkanlığını devraldı.

Yeni Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törenin ardından Büyükşehir Belediyesinin balkonuna çıkarak, toplanan binlerce vatandaşa seslendi. Adanalıların kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür eden Karalar, “Hep birlikte çok çalıştık. Yola çıktığımızda Adana’nın bize inandığını, güvendiğini adım gibi biliyordum. Çünkü ben sizleri iyi tanıyorum. 30 yıl sonra bu mutluluğu sizlere yaşatmanın büyük onurunu ve gururunu yaşıyorum. Büyükşehir belediyesinin önü hiç böyle olmamıştı. Bu bir özlemin ötesinde bir beklenti, bir güven, Adana’yla ilgili yapılacaklara yönelik bir inançtır. Seyhan’da 5 yıl çok çalıştık, çok işler yaptık. Hizmet verirken asla insan ayırmadık. Onun içindir ki Adana burada. Ben Millet İttifakı’nın adayı, 44 yıllık bir CHP’li olarak sadece CHP’li ve İYİ Partililere değil, bundan önce hangi siyasal partiye oy vermiş olursa olsun, beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. AK Parti’den, MHP’den ve HDP’den de çok büyük destek gördüm” diye konuştu.

'Belediyenin borcu 4 milyar liraya ulaşmış'

Adana Büyükşehir Belediyesinin içinde bulunduğu durumdan ve bütçesinden de bahseden Karalar, “Biz en iyiyi yapmaya çalışacak, imkanları en iyi şekilde kullanacağız. Biraz önce devir teslimi gerçekleştirirken Sözlü, bir borcun olduğunu ancak bu borcun kendilerinin borçlanmasından öte metrodan kaynaklandığını söyledi. 2014’te Büyükşehir Belediyesinin borcu 1 milyar 780 milyon lira iken şu anda 4 milyar liraya kadar yükselmiş. ASKİ’nin borcu ise 923 milyon lira. Bunu bir yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Durumu herkes bilsin diye söylüyorum. Biz çalışan, alın teri döken hiçbir kardeşimize en ufak bir eylemde bulunmayacağımızı söyledik. İster AK Parti’ye, ister MHP’ye, isterse Saadet Partisi’ne oy vermiş olsun, kimseyi işinden etmeyeceğiz. Ama belediyenin sırtına yük olan, çalışmadan para kazanan kardeşlerim de kusura bakmasın” ifadelerini kullandı.

“Mayıs ayına kadar su fiyatlarındaki indirimi yetiştireceğiz”

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2’nci oturumunda suyu ucuzlatmaya başlayacaklarını kaydeden Karalar, belediyenin borcuna rağmen sözlerini tutacaklarını ifade etti. Karalar, su faturalarındaki indirimin Mayıs ayına kadar yetiştirileceğini belirterek, “Adana’nın sorunları diz boyu ama biz de 24 saat çalışarak bu sorunları gidereceğiz. Daire başkanlarıyla, genel müdürlerle yoğun bir çalışma yaparak denge kurmaya ve size hizmet etmeye başlayacağız. Biz sizlerle her zaman görüşeceğiz. Cenazede, taziyede, düğünde, sokakta hep birlikte olacağız. Bizi ölünceye kadar kimse ayıramayacak. Ancak kutlamaları bir an önce bitirip, çalışmalara başlamamız gerekiyor. Bunun için 11 Mayıs yani bugün itibariyle kutlama işlerini bitirelim” dedi.