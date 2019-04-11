Barış Yarkadaş: 'İmamoğlu, 13500 oyun üzerinde fark atıyor'

Seçimin üzerinden 12 gün geçti. Şu anda sayımı yapılan tek ilçe Maltepe. CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş tiwtter üzerinden yaptığı açıklamada, Maltepe'deki 1080 sandığın 403'ünün sayıldığını belirterek, ''Sayımı şu an tek bir kurul yapıyor. Bu sandığın sayımı da bitince mesaiye yarın sabaha kadar ara verilecek. 403 sandıktan, Yıldırım lehine 134 oy çıktı. Sonuçlarda hala bir değişiklik yok. İmamoğlu, 13500 oyun üzerinde fark atıyor'' dedi.

'SANDIK KURULU SAYISI YENİDEN 'YE DÜŞÜRÜLDÜ'

Daha önce yaptığı açıklamada Maltepe'de 2'den 12'ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldüğünü duyuran Yarkadaş, ''Maltepe'de 2'den 12'ye çıkarılan Sandık Kurulu yeniden ikiye düşürüldü. İktidar bloku, belli ki sayım / döküm işleminin bitmesini istemiyor ve süreci uzatmaya çalışıyor. Saat 22.00'de sandık kurul sayısına ilişkin bir toplantı yapılacak. Sayı 7'ye çıkarılabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

"1080 SANDIKTAN 363'Ü SAYILDI''