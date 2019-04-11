Diyarbakır’da ‘gecikme’ spekülasyonu

Mızraklı hakkında ceza hükmü tesis edileceği, bu süre içinde mazbatası verilmiş olsa bile ceza aldığı için yerine kayyım atanacağı ileri sürüldü.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını yüzde 62.93 ile kazanan Adnan Selçuk Mızraklı ve eş başkanı Uyanık, kentte seçilen diğer ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte üç gün önce İl Seçim Kurulu’na başvurarak mazbatalarının verilmesini talep etti. Ancak geçen süre içinde mazbata verilmedi. Mızraklı hakkında milletvekili olmadan önce bir süre tutuklanmasına de neden olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kovuşturmasının hızlandırıldı bildirildi.



Mızraklı, Diyarbakır’da yürütülen DTK soruşturması kapsamında 19 Temmuz 2017 tarihinde gözaltına alınmış, 3 gün sonra çıkarıldıkları mahkemece “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmıştı. 49 gün Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Mızraklı, tutukluluk durumunun incelenmesi dilekçesine istinaden, tahliye edilmişti.