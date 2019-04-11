Batman’da kayyımın bilançosu: 307 milyon lira borç çıktı

HDP’li belediyelerde seçilen eşbaşkanlar, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez ilk olarak kurumlarının ne kadar borçlandırıldığını açıklıyor. Batman’da 2.5 yıl vali yardımcısı Şevket Aksoy’un kayyım olarak yönettiği belediyede koltuk, devir teslim töreniyle el değiştirdi. HDP’li Eş Başkanlar Songül Korkmaz ve Mehmet Demir’in görevi devralmasıyla gerçek bilanço açıklandı. Eş Başkanlar, kayyım atanmadan önce yaklaşık 60 milyon TL olan belediyenin borcunun 2.5 yıllık kayyım döneminde 307 milyon liraya çıktığını duyurdu.



AKP’li belediyelerde ise kayyımların borçları ile ilgili gizem yaratılıyor. 31 Mart seçimlerinde el değiştirerek AKP’ye geçen merkez Artuklu ilçesinde, belediye meclisi ilk toplantısını yaptı. Toplantıda HDP’li meclis üyelerinin ilk talebi, ısrarla kayyımın belediyeyi ne kadar borçlandırdığının açıklanması oldu. Ancak Tutaşı’nın “Kayyımın borçlarını size de halka da açıklamak zorunda değilim” diyerek talepleri geri çevirdiği bildirildi.



133 milyon borç



Silopi Belediye Eş Başkanları Adalet Fidan ve Süleyman Şavluk ise kayyım atanmadan önce kasasında 11 milyon TL bulunan belediyeyi, 133 milyon TL borçla devraldıklarını aktararak, belediyeye ait 19 bin metrekarelik alanın devredildiğini açıkladı. HDP’li Ahmet Türk ile Figen Altındağ’ın, açık ara farkla kazandığı büyükşehir belediyesinde halen de kayyım olarak görev yapan Vali Mustafa Yaman’ın icraatları sürüyor. Kayyım Vali Yaman’ın, büyükşehire ait kent merkezindeki en değerli arsalardan birini, 22 Mart’ta ihaleye çıkardığı, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi’nde bulunan ve kentin en işlek bölgesi olan Mardin Park AVM’nin hemen bitişiğinde yer alan bin 513.84 metrekare genişliğindeki arsanın satışının, 2 milyon 250 bin TL’lik ihale sonucu tamamlandığı bildirildi.