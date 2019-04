AKP seçmeni içini sandığa döktü

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurlarının iktidarın yürüttüğü politikalardan dolayı tepkilerini oy pusulalarına yansıttığını kaydeden Şentürk, “AKP seçmeni mutsuz, hayal kırıklığına uğramış ve geçinemiyor. Derdini anlatacak kimseyi de bulamadığı için çareyi içini sandığa dökmekte bulmuş” dedi. Geçersiz oy sayımında 3 farklı ilçe seçim kurulunda görev alan Derya Şentürk, sandıkların yansıttığı gerçeği Cumhuriyet’e anlattı.



- Geçersiz oy kontrolü tutanaklara nasıl yansıyor?



Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en büyük sorun sağlıklı düzenlenmemiş tutanaklar. Oy sayım dökümünün üç aşamalı kontrolle yapılması gerekiyor. Sandık açıldığında önce kapalı zarfların sayımı ve geçerli/geçersiz kontrolü yapılmalı. İkinci kontrolde zarfın içinden pusulalar harici bir not, mektup, kart, broşür çıkarsa o zarfın içindeki tüm pusulalar hesaba katılmayarak boşa gider. Geçersiz oyların sayıldığı bu süreçte gördük ki; geçersiz oy ile hesaba katılmayan oy kavramları da anlaşılamayarak karıştırılmış, tutanaklara doğru şekilde geçirilmemiş. Üçüncü aşamada ise pusulanın kontrolü var. Bu üç aşamanın da sonuçları tutanaklara tam olarak geçirilmelidir. Kaç zarf geçersiz sayıldı, kaç pusula hesaba katılmadı ya da geçersiz sayıldı ve hangi nedenle hesaba katılmadı tek tek tutanakta ilgili maddeye yazılması gerekirken tüm bunlar ne yazık ki ihmal edilmiş.



- En çok karşılaştığınız geçersizlik nedenleri nelerdi?



Zarfa, pusulaya yazı yazılmış, not, mektup, broşür bırakılmış, birden çok partiye mühür basılmış ya da hiç mühür basılmamış, mühür diğer parti alanına taşmış gibi nedenler oldukça yaygındı. Bir de bağımsız adaylar vatandaşın kafasını epeyce karıştırmış, partiye mühür vurduktan sonra bir mühür de bağımsız adaylara vurulmuş. En çok karşılaşılan geçersizlik nedenlerinden biri de bu diyebiliriz.

Pusulanın üst boş kısmına “Atatürk”, “Türkeş”, “Yazıcıoğlu’nun Katilleri Bulunmadan Oy Yok”, “Damadı sevmiyorum” yazan, ANAP yazıp altına mühür basan, 3 hilal çizen, “Adil olun oyumuzu hak edin liyakate dikkat torpile hayır” diyen seçmenler mutlaka oylarını geçersiz kıldıklarını da biliyordur. En ilginç geçersizlik nedenlerinden birine ise zarfın içine sahte 100 Avro koyan seçmen imza attı. Bir diğeri de oy pusulası üzerine telefonunu ve adını yazıp “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın acil aramasını istiyorum” diye not bırakmasıydı.



- Yani bir mesaj mı vermek istemiş?



Evet seçmenler iktidara oy pusulaları ile mesaj veriyor. Bu sürecin fayda sağladığı tek bir grup var o da Emeklilikte Yaşa Takılanlar. İlk sayımda pusulalara yazdıkları tepkileri sadece 4-5 kişilik sandık kurulları görmüş ve mesajları duyulmamıştı. Yeniden sayımlara eşlik eden AKP’li vekiller bu isyanı artık duymuştur sanıyorum. AKP seçmeni de mutsuz, hayal kırıklığına uğramış ve geçinemiyor. Derdini anlatacak kimseyi de bulamadığı için çareyi içini sandığa dökmekte bulmuş. İktidarın yapması gereken sandıktan çıkan mesajı iyi okumak ve oturup üstüne düşünmektir. Bu belirsizlik AKP seçmeni dahil toplumun tüm kesimlerini endişelendiriyor.