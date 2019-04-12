İBB’nin milyonluk ihalesi Cübbeli’nin damadına gitti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Ticaret A.Ş (Spor İstanbul) tarafından “Gel beraber koşalım” sloganı ile 7 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'da İstanbul Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Maraton organizasyonu hizmet alımı için 29 Mart 2019 tarihinde Spor İstanbul tarafından ihale düzenlenmişti.

İhalenin yaklaşık maliyeti 3 milyon 596 bin 626 lira olarak belirlendi. İhale iki kısımdan oluştu. İhalenin 1 milyon 872 bin 300 liralık kısmını alan Adstation Reklam ile 3 Nisan 2019 günü, 753 bin 539 liralık kısmını alan Aziz Yavuz ile de 4 Nisan 2019'da sözleşme imzalandı.



ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU'NA YAKIN İSİMLER

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre ihalenin büyük kısmını kazanan Adstation Reklam Organizasyon İletişim Danışmanlık İnternet Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortakları Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu.

DAVUTOĞLU KIZ İSTEMİŞTİ

Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na oldukça yakın isimler. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kızı Yüsra Ünlü’yü ailesinden dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu istemişti. Çiftin 2016 yılında lüks bir otelde düzenlenen düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı göndermişti. Esat ve Muhittin Palazoğlu, Bolu'da Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu'nun torunları. Palazoğlu ailesinin daha önce vefat eden bireyleri için Tokad-i Hayreddin Türbesine defin için bakanlar kurulu kararı çıkartılmıştı.