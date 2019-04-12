Bekir Bozdağ'ın oğlunun dikkat çeken nikah şahitleri

Yerel seçimlerin sonrasında sessizliği dikkat çeken Binali Yıldırım, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın oğlunun nikah şahidi oldu. Nikah şahitleri arasında dikkat çeken diğer isimlerse Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör oldu.